Giresun'da manda yetiştiriciliği ve manda sütü toplama projesi hızla geliştiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Giresun'da manda yetiştiriciliği ve manda sütü toplama projesi hızla geliştiriliyor

İHA

Giresun'da manda yetiştiriciliğini geliştirme ve süt toplama altyapısını iyileştirmeye yönelik yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" sayesinde manda yetiştiriciliği yeniden rağbet görmeye başladı.

Giresun'da manda yetiştiriciliği ve manda sütü toplama projesi hızla geliştiriliyor

Giresun'da manda yetiştiriciliğini geliştirme ve süt toplama altyapısını iyileştirmeye yönelik yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" sayesinde manda yetiştiriciliği yeniden rağbet görmeye başladı.
Giresun Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Muhammet Angın, Giresun'da 2012 yılında uygulamaya başlanan projeyle ilgili "Bu projeyle birlikte 2012 yılından bu yana Giresun'da yetiştiricilerimize, manda ıslahı amacıyla toplam 9 milyon 593 bin lira nakdi destek sağlanmıştır. Manda mevcudu da 4 bin 703 başa yükselmiştir" dedi.
Dr. Muhammet Angın, yetiştiricilerin ürettikleri çiğ manda sütünün hijyenik koşullarda toplanarak işlenmesi ve sosyoekonomik açıdan kalkınmalarını sağladığını belirterek "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) "Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi" ve "Manda Sütü Toplama Altyapısının İyileştirilmesi" projeleri sunulmuştur. Her iki projeye de DOKAP tarafından sırasıyla 2017 yılında 500 bin lira ve 2019 yılında 623 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyon 123 bin lira destek sağlanmıştır" dedi.
Angın, 2017 ve 2019 yıllarında hayvancılık teknik altyapı projelerinden sağlanan finansmanlarla ilgili olarak "63 adet 50 lt'lik (25 adedi güneş panelli), 1 adet 1.000 lt'lik ve 1 adet 2.000 lt'lik süt soğutma tankı; 2 adet 2.000 lt'lik araç üstü nakil tankı; 1 adet jeneratör; 60 adet tek sağım ve 60 adet çift sağım mobil süt sağım makinesi ile 1 adette 11 parametreli ultrasonik süt analiz cihazı İl Müdürlüğünce temin edilerek proje paydaşı Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine teslim edilmiştir. Temin edilen süt sağım makineleri ile süt soğutma tankları, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından belirlenen üyelerine verilmiştir. Birlik tarafından periyodik olarak toplanan manda sütleri, hijyenik şartlarda en yakın işleme tesisine ve ileriki dönemde faaliyete geçirildiği taktirde Birliğin kendi işleme tesisine ulaştırılmış olacaktır" açıklamasını yaptı.
Angın, projenin tam anlamıyla hayata geçirilmesiyle birlikte manda yetiştiricilerinin kalkınmalarına ciddi bir katkı sağlanması, damızlık manda sayısının artması ve Giresun'un manda sütü ve mamulleriyle adından söz ettiren bir il haline gelmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, ihalesi yapıldı Giresun'un Bulancak ilçesinde Sarayburnu Camisi’nin yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce talimatını verdiği Millet Bahçesi için ihale yapıldı Millet Bahçesi yapılacak olan 30 dönümlük alan üzerinde bulunan 36 konut için 10 milyon lira kamulaştırma bedeli ödenirken, projenin ihalesi ise 20 milyon liraya gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, ihalesi ...
Giresunspor'da 2. testte pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
YEREL HABERLER Giresunspor'da 2. testte pozitif koronavirüs vakasına ...
70 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 70 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
Arıcıların oğul telaşı Giresun’da arıcılıkla uğraşanlar, arıların oğul verme mevsimiyle birlikte tatlı bir telaş yaşamaya başladı
YEREL HABERLER Arıcıların oğul telaşı Giresun’da arıcılıkla ...
Görme bozukluğu bulunan Minik Ezgi’ye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Görme bozukluğu bulunan Minik Ezgi’ye doğum günü ...
Rektör Yılmaz Can telekonferans yöntemiyle öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Yılmaz Can telekonferans yöntemiyle ...
Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı Araçta sıkışan ...
Görme bozukluğu olan Ezgi´ye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Görme bozukluğu olan Ezgi´ye doğum günü sürprizi
Görme bozukluğu olan Ezgi´ye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Görme bozukluğu olan Ezgi´ye doğum günü sürprizi
20 yaş ve altı gençler cadde ve sokakları doldurdular
YEREL HABERLER 20 yaş ve altı gençler cadde ve sokakları doldurdular
Giresunspor ekibine yeniden Covid-19 testi yapılacak
YEREL HABERLER Giresunspor ekibine yeniden Covid-19 testi yapılacak
Giresun’da 1 milyon 200 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi Giresun şehir merkezinde yoğun yaya trafiği olan iki caddeyi kullananlara maske takma zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Giresun’da 1 milyon 200 bin maske dağıtımı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X