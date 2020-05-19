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Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarını telekonferansla sürdürüyor

İHA

Giresun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Türk Sanat Müziği Korosunu çalıştıran bestekar sanatçı Cihan Unat, virüs salgını nedeniyle koro çalışmalarına görüntülü telefonlar vasıtasıyla evlerde de devam ederek Giresun'da bir ilki gerçekleştirdi.

Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarını telekonferansla sürdürüyor

Giresun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Türk Sanat Müziği Korosunu çalıştıran bestekar sanatçı Cihan Unat, virüs salgını nedeniyle koro çalışmalarına görüntülü telefonlar vasıtasıyla evlerde de devam ederek Giresun’da bir ilki gerçekleştirdi.
İstanbul TRT Saz sanatçıları ile Giresun’da birçok konserlere imza atan Unat bu defa da koro üyelerinden, Teoman Alpay’ın Hicaz makamında bestelediği “Nasıl geçti habersiz o güzelim yılları” adlı şarkıyı okuyarak kaydı whatsapp grubuna atmalarını istedi.
Koro katılımcılarının kendi telefonları ile evde kayıt ettikleri icraları birleştirilerek ortaya güzel bir koro çalışması çıktı. Unat “Bu kasvetli günlerde herkese moral vermek için böyle bir çalışma planladım ve sonunda da bir hayli başarılı olduğunu sanıyorum. Emek veren herkesi kutlarım. Daha başka projelerimde var onları da inşallah önümüzdeki günlerde işleme koyacağım. Hayatlarını ortaya koyarak müthiş bir performans gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza bir armağanımızdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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