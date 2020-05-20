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Giresunlu balıkçılar gelecek av sezonunun hazırlıklarına başladı

İHA

Giresun'da balıkçılar av sezonunun bitmesinin ardından teknelerini limanlara çektiler. Teknelerini bakıma alan balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına başladılar.

Giresunlu balıkçılar gelecek av sezonunun hazırlıklarına başladı

Giresun’da balıkçılar av sezonunun bitmesinin ardından teknelerini limanlara çektiler. Teknelerini bakıma alan balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına başladılar.
1 Eylül 2019 tarihinden başlayan av sezonu 15 Nisan 2020 tarihinde sona erdi. Giresun’un Espiye ilçesinde Gülburnu Köyünde teknelerini limana bağlayan balıkçılar, ağlarının tamirini ve teknelerin bakımını yeni sezon öncesinde şimdiden hazırlamaya başladılar. Büyük balıkçı teknelerinin aksine küçük teknelerle avlanan Gülburnu Köyü balıkçıları geçtiğimiz sezonun kendileri açısından verimli geçmediğini söylediler.
Yasak avcılığın kendilerini etkilediğini belirten Gülburnu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Üzeyir Kıdıl “Geçtiğimiz sezon çok verimsiz geçti. Balıkçıların durumu pek iç açıcı değil. Yasak avcılıktan dolayı bu sezon fazla balık alamadık. Şu anda sadece yaptığımız kenarlara ağ kuruyoruz. İskorpit, ispari balığı ve arada bir bizim mezgit avına hamsi geliyor o kadar” şeklinde konuştu.
Sezonun palamut açısından verimsiz geçitiğini belirten balıkçı Barbaros Kaya ise “Bu sene palamut olmadı. Aynı şekilde kalkan balığı da olmadı. Aldığımız üç dört balık başka yok. Mezgit avına pek gitmiyoruz. Hamsi de üç ya da dört kilo oluyordu, bu sene başka da bir şey yok” dedi.
Denizlerde her sene durumun geriye gittiğini söyleyen balıkçı Hasan Saka ise “Geçtiğimiz sezonda büyük kayıkların beklentisi palamuttu. Palamutta bu sene olmadı. Hiç bir balıkçı umduğunu bulamadı. Şu anda gelecek sezonun hazırlıkları yapılıyor. Balıkçılar geçen sezondaki gibi mağdur mu oluruz, yoksa deniz bize balık verir de kâra mı geçeriz, bir kazancımız olur mu bunların hesabını yapıyor. Şimdiden yavaş yavaş gelecek sezonun hazırlıkları başladı. Millet kayığının bakımını yapıyor, ağının bakımını yapıyor, boyasını yapıyor. Denizlerde durum her sene geriye gidiyor. Bizim buradaki balıkçıların avına yunus balıkları zarar veriyor. Yunus balıklarının sayıları çok fazla, avlanmaları yasak. Tabi onlar da hayatlarını idame ettirmek zorunda ama bizim avlarımıza zarar veriyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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