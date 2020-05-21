Karantina süreleri tamamlanan 157 kişi memleketlerine gönderildi

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Korona virüs salgını nedeniyle ABD’den Türkiye’ye getirilen ve Giresun’daki KYK Yurdu’nda 14 günlük karantinaya alınan 157 Türk vatandaşı memleketine gönderildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mayıs tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nden Türk Hava Yollarına ait uçakla OrduGiresun Havalimanına getirilen 157 Türk vatandaşı, Giresun’da yerleştirildikleri KYK’ya bağlı Gülpembe Hatun Öğrenci Yurdundan akşam saatlerinde AFAD koordinesinde memleketlerine doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Dışişleri Bakanlığının çalışmaları ile tahliye edilen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığınca “Yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı ve kişilerin yapılan kontroller sonrası evlerine izolasyonlarının yapılacağı” kararının alınmasının ardından yurtlarda bulunan vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı.

Giresun’da Gülpembe Hatun Öğrenci yurdunda karantinada bulunan 159 kişiden 2’sinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 157 kişi otobüslerle memleketlerine uğurlandılar. Tahliye edilen vatandaşlardan Nilgün Çelik, Giresun’daki karantina sürecinin iyi geçtiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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