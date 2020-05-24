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Jandarma ekipleri, kontrol noktalarında bayram şekeri dağıttılar

İHA

Giresun'da Jandarma Trafik Ekipleri, yol kontrol noktasındaki denetimlerde vatandaşlara şeker, kolonya ikramının yanında maske dağıtımında bulundu.

Jandarma ekipleri, kontrol noktalarında bayram şekeri dağıttılar

Giresun'da Jandarma Trafik Ekipleri, yol kontrol noktasındaki denetimlerde vatandaşlara şeker, kolonya ikramının yanında maske dağıtımında bulundu.
Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması kapsamında yol kontrol noktalarındaki denetlemelerde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramının yanı sıra maske dağıtımında bulundu.
Giresun iline bağlı köy ve yayla yolları üzerinde belirlenen yol kontrol noktalarında denetim faaliyetlerini sürdüren Trafik Timleri Covid19 salgınına karşı gerekli tedbirleri alarak vatandaşlarla bayramlaştı.
Jandarma Trafik Timleri, trafik kurallarının yanı sıra salgına karşı alınması gereken tedbirler ve uygulanan kısıtlamalar hakkında da vatandaşlara bilgilendirme yaptılar.

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