Giresun’da cuma namazı kılınabilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı

Korona virüs nedeniyle geçici olarak ibadete kapatılan camilerin yeniden açılacağı tarihin belirlenmesinin ardından Giresun’da cuma namazının kılınabileceği açık alanlar belirlendi.

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde geçici olarak ibadetlere kapatılan camilerde cuma namazının kılınabilmesi için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. 29 Mayıs Cuma günü il merkezinde cami avluları, açık alanlarda ve okul bahçelerinde, köylerde ise cami avlularında Cuma namazı kılınabilecek.

Giresun’un merkez ilçesinde 775 kişi kapasiteli Aksu Mahallesi Etbaşoğlu Ek Saha, 305 kişi kapasiteli Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi, bin kişi kapasiteli Gemilerçekeği Mahallesi 15 Temmuz Spor Kompleksi, bin kişi kapasiteli Teyyaredüzü Mahallesi Spor Kompleksi, 205 kişi kapasiteli Çıtlakkale Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesi, 220 kişi kapasiteli Atatürk Lisesi bahçesi, Hacımiktat Cami avlusu ile Atatürk Meydanı ve merkez ile köylerde belirlenen yaklaşık 160 caminin avlusunda cuma namazı kılınabilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral, camilerin cemaatle namaz kılmaya açılacağı heyecanlı olduğunu belirterek “29 Mayıs Cuma günü kılınacak cuma namazının ardından camilerde öğle ve ikindi namazları belirlenen kurallar kapsamında kılınacak, camilerde ve açık alanlarda yeni tip koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler uygulanacaktır. Maskesiz içeri girilmemesi, sosyal mesafe kuralına uyulması, cemaatimizin camilere kendi seccadeleriyle gelmeleri, abdestlerini evlerinde ve işyerlerinde almaları, hastalık şüphesi taşıyan, kronik rahatsızlığı bulunan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları esastır. Camilerimizde devam eden dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri yoğun bir şekilde sürdürülecektir. Cami avlularında cemaatimizin hasır yaygılar ve karton üzerinde ibadet etmemesi yönünde bilgilendirme yapılacak, gerekli tedbirler alınacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.