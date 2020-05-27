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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şenlikoğlu vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara çikolata dağıttı

İHA

Başkan Şenlikoğlu vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara çikolata dağıttı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Ramazan Bayramı sonrası Atatürk Meydanı'nda vatandaşlarla bayramlaştı ve çocuklara çikolata dağıttı.
Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 0 ile 14 yaş arası çocukların aileleri ile sokağa çıkma saatlerinde Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Atatürk Meydanında bulunan çocuklar ve aileleriyle bayramlaştı.
Başkan Şenlikoğlu beraberindekiler ile birlikte sosyal mesafe kuralları riayet ederek vatandaşların bayramını kutladı ve onlarla kısa bir şekilde sohbet etti. Başkan Şenlikoğlu, Pamuk Prenses ve Kırmızı Başlıklı Kız figürleri ile birlikte çocuklara çikolata ikram etti.
Öte yandan vatandaşlar ve 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güneşli havanın tadını çıkardılar.

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