İş makinesinin ezdiği otomobilin sürücü öldü

<br>Gülsen Mutlu AKYOL/ALUCRA (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Alucra ilçesinde iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü Aydın Dadın (51) yaşamını yitirdi.<br>Kaza, öğle saatlerinde Alucra ilçesi Tepeköy köyü yolunda meydana geldi. Giresun Özel İdaresi´ne ait K B. (32) yönetimindeki greyder, karşı yönden gelen Aydın Dadın yönetimindeki 06 ROV 50 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada greyderin ön sol tekerinin üzerine çıktığı otomobilin sürücüsü Aydın Dadın yaşamını yitirdi. Aydın Dadın´ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. İş makinesi operatörü K.B. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Alucra Gülsen Mutlu AKYOL<br>2020-06-01 15:16:10<br>
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