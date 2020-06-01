İş makinesinin ezdiği otomobilin sürücü öldü

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<br>Gülsen Mutlu AKYOL/ALUCRA (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Alucra ilçesinde iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü Aydın Dadın (51) yaşamını yitirdi.<br>Kaza, öğle saatlerinde Alucra ilçesi Tepeköy köyü yolunda meydana geldi. Giresun Özel İdaresi´ne ait K B. (32) yönetimindeki greyder, karşı yönden gelen Aydın Dadın yönetimindeki 06 ROV 50 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada greyderin ön sol tekerinin üzerine çıktığı otomobilin sürücüsü Aydın Dadın yaşamını yitirdi. Aydın Dadın´ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. İş makinesi operatörü K.B. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Alucra Gülsen Mutlu AKYOL<br>2020-06-01 15:16:10<br>

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