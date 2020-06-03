Bittiğinde Doğu Karadeniz'in Pamukkalesi olacak Giresun’un Dereli ilçesi Pınarlar köyünde yeraltından çıkan sodalı suyun oluşturduğu Göksu Travertenleri Projesi'nin yapım çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bittiğinde Doğu Karadeniz'in Pamukkalesi olacak Giresun’un Dereli ilçesi Pınarlar köyünde yeraltından çıkan sodalı suyun oluşturduğu Göksu Travertenleri Projesi'nin yapım çalışmaları sürüyor

İHA

Bittiğinde Doğu Karadeniz'in Pamukkalesi olacak Giresun’un Dereli ilçesi Pınarlar köyünde yeraltından çıkan sodalı suyun oluşturduğu Göksu Travertenleri Projesi'nin yapım çalışmaları sürüyor

Giresun’un Dereli ilçesi Pınarlar köyünde yeraltından çıkan sodalı suyun oluşturduğu Göksu Travertenleri Projesi tamamlandığında Pamukkale'yi andıran görüntüsü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.
Giresun son yıllarda özellikle turizm alanındaki gelişmeler ile yükselişini sürdürürken yapılan turizm altyapısı çalışmaları ile Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinden insanların dikkatini çekiyor. Dereli ilçesinde yer alan Kuzalan Tabiat Parkında bulunan Kuzalan Şelalesi ve Mavi Göl gibi doğa harikaları yerli ve yabancı birçok ziyaretçisini ağırlamaya devam ediyor.
Giresun’da turizm çalışmalarında son olarak Dereli ilçesi Pınarlar Köyünde yapımı devam eden Göksu Travertenleri tabiat harikası olma yönündeki çalışmalar devam ediyor. Giresun İl Özel İdaresi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yapımı devam eden Göksu Travertenleri Projesi ile muazzam bir turizm merkezi oluşturulması hedefleniyor.
Yapımı devam eden projeyle ilgili konuşan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun’da yer alan doğal güzellikleri turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Öztürk "Daha önce bildiğiniz gibi Kuzalan Şelalesini Kuzalan Tabiat Parkı ilan etmiştik ve muazzam bir ilgi gördü. Devamında ise Mavi Gölü tabiat parkı içerisine aldık. Türkiye’de nadir görülen bir yapısı olduğu için hakikaten ziyaretçisi çok oluyor. Şimdide bu vadi içerisinde Aksu Deresine karışan Göksu Deresi üzerinde yer alan doğal tabiat harikası travertenler vardı. Benim de köyüm olan Pınarlar köyünde sodalı suyun yeraltından çıktıktan sonra oluşturduğu travertenler görenlerin ilgisini çekiyordu. Bu doğal travertenleri İl Özel İdaresinin çalışmaları ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteği ile turizme kazandırmak istedik" dedi.
Milletvekili Öztürk, uzun vadede yapılacak çalışmalar ile doğa harikalarının Giresun’u adeta bir turizm merkezine dönüştüreceğini vurgulayarak "Yapımı hızla devam eden Göksu Vadisi Projesi içerisinde irili ufaklı küçük havuzlar olacak ve travertenlerde suyun akışı yeniden düzenlenmek suretiyle beyazlatma çalışmaları yapılacak. Dereden itibaren yapılacak olan travertenler çevresinde yürüyüş yolları yapılacak ve küçük havuzlar arasında bağlantı merdivenleri olacak şekilde muazzam bir güzellik oluşturulacak. Uzun vadede Göksu Vadisi üzerinde varolan değirmenleri restore etmeyi ve devamında Mavi Göl ile arasındaki vadiyi yürüyüş yollarına kavuşturmayı düşünüyoruz. Yavuzkemal’deki tarihi köprüleri restore ettirdik. Böylece tarihi kemer köprüleri, travertenleri, şelaleleri, turkuaz renkli gölü ile Giresun doğa harikası bir turizm merkezi olacak" şeklinde konuştu.
Milletvekili Öztürk, konum olarak bu doğal yapıların önemli turizm merkezlerinden yaylaların yol güzergahında yer aldığı belirterek "Aksu ve Göksu Derelerinin birleştiği nokta çok önemli turizm merkezlerinden Kümbet ve Kulakkaya Yaylalarının tam arasında bir noktada yer alıyor. Hem Kümbet hem Kulakkaya hem de Bektaş Yaylalarına gelen ziyaretçilerin Giresun’un bu nadir güzelliklerini barındıran noktalarından da isifade etmeleri hedefleniyor. İnşallah travertenler gün yüzüne çıkarılıp beyazlaştırıldığında ve ziyaretçilerin beğenisine sunulmasıyla turizme harika bir yer kazandırılacak diye düşünüyoruz. Ziyaretçilerimizin biraz sabrederek projenin tamamlanmasını beklemelerini diliyorum. Proje devam ediyor ve inşallah ilerleyen aylarda daha güzel görüntüler ortaya çıkacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz ve Bakanımız ile bilikte hep beraber ilimize ve ilçelerimize değer katmak için çalışıyoruz. İlimize yaptığımız bütün turizm yatırımlarının hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tirebolu Ziraat Odasının fındık tesisine ASKON’dan tam not
YEREL HABERLER Tirebolu Ziraat Odasının fındık tesisine ASKON’dan ...
Bulancak iskelesinde yine kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Bulancak iskelesinde yine kaza: 1 ölü
Giresun’da bisikletli zabıta ekipleri iş başında
YEREL HABERLER Giresun’da bisikletli zabıta ekipleri iş başında
Atık sularda Korona virüs taraması yapılması için Giresun’dan numune alındı
YEREL HABERLER Atık sularda Korona virüs taraması yapılması için ...
Giresun’da ilk defa üretimi yapıldı, kilosu bin 400 TL’den satılıyor Türkiye Tarım ve Hayvancılık Birliği Onursal Başkanı İbrahim Ünye: “Giresun’da fındığa ek gelir olarak ilk defa üretimi yapılan salebin üreticilerin yüzünü güldürmesini umut ediliyoruz” “Türkiye’nin yıllık 800 ton ihtiyacı olmasına rağmen sadece 200 tonu iç piyasadan karşılanabiliyor ve bunun da yüzde 80’i kaçak yollarla doğadan elde edilmektedir”
YEREL HABERLER Giresun’da ilk defa üretimi yapıldı, kilosu bin 400 ...
Giresun Üniversitesinden tüm üniversite öğrencilerine destek
YEREL HABERLER Giresun Üniversitesinden tüm üniversite öğrencilerine ...
İş makinesinin ezdiği otomobilin sürücü öldü
YEREL HABERLER İş makinesinin ezdiği otomobilin sürücü öldü
İş makinesiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER İş makinesiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Giresunlu esnaflar kepenk açtı Korona virüs salgını nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan çay ocağı, pastane ve lokanta gibi işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde bugün işbaşı yaptı
YEREL HABERLER Giresunlu esnaflar kepenk açtı Korona virüs salgını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X