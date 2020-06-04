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Vali Sarıfakıoğulları: "Devletin şefkatli elini hissettirdik" Giresun’da Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 2 bin 411 personel ve 147 araçla vatandaşlara hizmet sunuldu

İHA

Giresun'da Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla il genelinde 2 bin 411 personel ve 147 araçla vatandaşlara hizmet sunuldu. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, pandemi sürecinde vatandaşlara devletin şefkatli elini hissettirme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Vali Sarıfakıoğulları: "Devletin şefkatli elini hissettirdik" Giresun’da Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 2 bin 411 personel ve 147 araçla vatandaşlara hizmet sunuldu

Giresun’da Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla il genelinde 2 bin 411 personel ve 147 araçla vatandaşlara hizmet sunuldu. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, pandemi sürecinde vatandaşlara devletin şefkatli elini hissettirme gayreti içinde olduklarını söyledi.
Korona virüs ile mücadele çerçevesinde Giresun Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla gerçekleştirilen yoğun çalışmalarla il genelinde 2 bin 411 personel ve 147 araç ile vatandaşlara hizmet sunuldu. Vefa Destek hattı üzerinden 21 bin 108 vatandaşın başvurusu yerine getirildi. İl genelinde 37 bin 303 gıda ve 7 bin 90 hijyen paketi dağıtıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılan başvurular kapsamında il genelinde durumu uygun görülen toplam 32 bin 242 kişiye 32 milyon 242 bin lira destekte bulunuldu.
Giresun Valiliği Seyahat İzin Kurulu tarafından 1 Haziran'a kadar çeşitli nedenlerle yapılan seyahat izin talepleri değerlendirildi. Yapılan başvurulardan uygun görülen 11 bin 705 kişiye seyahat izin belgesi düzenlendi. Giresun, salgın sürecinde havayoluyla ülkemize getirilen vatandaşlara da ev sahipliği yaptı. Kuveyt, Amerika, Hollanda, Almanya ve Rusya'dan getirilen bin 322 vatandaş Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarında misafir edildi. Karantina sürelerini tamamlayan vatandaşlar Giresun Valiliği AFAD ekipleri tarafından memleketlerine uğurlandı.
Giresun Belediyesi tarafından kurulan 60 kişilik dezenfektan ekibi korona virüs sürecinde; 240 dolmuş, 460 taksi, 130 servis aracı ve 100 emniyet müdürlüğü aracını belirli aralıklarla dezenfekte etti. Şehir genelinde tüm cadde ve sokaklar, hastaneler ve sağlık kuruluşları, camiler ve mescitler, ilk, orta ve lise ile özel eğitim kurumları, özel kuruluşlar, kütüphaneler, ATM'ler, muhtarlık binalar, huzur evi, yaşlı ve çocuk bakım evi, çeşitli işletmeler, kamuya ait hizmet binaları, otobüs terminali, kuaför ve berberler, kafe, restoran, kıraathane, dolmuş durakları, park ve bahçeler gibi birçok alanda dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Pazar ve marketlerde fiyat denetimi yapılırken, fırınlar ve pastaneler hijyen konusunda sıkı denetime tabi tutuldu. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktalarındaki su ve mama kapları doldurulurken belirli aralıklarla sokak ve caddelere mama bırakıldı.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, pandemi sürecinde vatandaşlara devletin şefkatli elini hissettirme gayreti içinde olduklarını söyleyerek, “Ülke olarak zor bir süreçten geçtik. Bu süre zarfında hem sağlık ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasında hem de pandemi sürecinden dolayı desteğe muhtaç kesimlere yardım etmek için seferber olduk. Bu süreçte hizmet eden kamu görevlilerine, sağlık çalışanlarına, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın her türlü talebi, gece gündüz demeden imkânlar seferber edilerek karşılanmaya çalışıldı. Bu süreçte kurallara uyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Haziran ayı itibariyle başladığımız yeni dönemde de vatandaşımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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