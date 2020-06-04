Ordu-Giresun Havaalanı'ndaki ilk uçak seferine sulu karşılama Yeni normalleşme sürecinde ilk uçuş gerçekleşen Ordu-Giresun Havalaanında sulu karşılama yapıldı

Yeni tip Korona virüs tedbirler kapsamında durdurulan uçuşlar sonrası normalleşme sürecinde OrduGiresun havalimanına ilk uçuş İstanbul’dan gerçekleştirildi.Havalimanına iniş yapan uçağı koridora alan itfaiye araçları sulu bir karşılama gerçekleştirdiler.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydın sefer yapılamayan Ordu Giresun havalimanına iniş yapmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen havalimanında kalkan THY 7331 uçuş numaralı uçak 15:25’te havalimanına iniş yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.