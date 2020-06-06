Bir ilçe onu bekliyordu, o da yasağın kalkmasını Giresun’un Görele ilçesinin tek demirci ustası 73 yaşındaki Mustafa Çolak, Korona virüsü salgını nedeniyle dükkan açamayınca ilçe halkı mağdur oldu Salgın sonrası iş yeri açma izni verilmesi ile demirci dükkanını açan Çolak'ın bugünlerde işleri oldukça yoğun

Giresun’un Görele ilçesinin tek demirci ustası olan 73 yaşındaki Mustafa Çolak, 65 yaş üstüne çalışma izninin verilmesinin ardından dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadı. Çolak, halkının ihtiyacı olduğu için dükkanını açtığını ifade ederek kendisiyle birlikte ilçede bu mesleğin yok olacağından üzüntü duyduğunu söyledi.

İlçenin son demirci ustası olan Mustafa Çolak, Korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle yaklaşık üç aydır çarşı merkezindeki iş yerini açamadığını ancak yasağın kalkmasının ardından yeniden işinin başına dönebildiği için mutlu olduğunu belirtti. Haftalar sonra baba yadigarı mesleğinin başına geçtiğini ifade eden Çolak, "Uzun bir aradan sonra iş yerime kavuştum. Baba mesleği olan demirci ustası olarak Görele’nin son ustası benim. Köylerde bağ bahçe işleri de başlayınca bana çok ihtiyaç duyuldu. Birçok arayanlar oldu ama bir şey yapamadık ama tam zamanında yasağın bitmesi ile müşterilerimizde fazla mağdur olmamış oldu. Ben zaten ilerlemiş yaşıma rağmen ihtiyacı olanlara yardımcı olmak için bu mesleği sürdürüyorum. Bana ihtiyacı var ilçenin, onun için çalışıyorum. Yaşım 73 yapabildiğim yere kadar işimi yapmaya çalışacağım. Keşke bu zanaata ilgi duyan biri çıksaydı da yetiştirmiş olsaydım. Görele gibi koskoca bir ilçede benimle beraber bu mesleğin de ölmesinden üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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