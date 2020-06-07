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Kazı çalışmasında üzerine duvar devrilen işçi öldü

DHA

Kazı çalışmasında üzerine duvar devrilen işçi öldü

<br>Hakan KABAHASANOĞLU/EYNESİL(Giresun), (DHA)GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, su arızasını gidermek için yapılan kazı çalışması sırasında üzerine beton duvar devrilen belediye işçisi Ercan Kılıç (23), hayatını kaybetti.<br>Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Köseli Mahallesi'nde meydana geldi. Su arızasını gidermek için ilçe belediyesi ekiplerince yapılan kazı çalışması sırasında beton duvar, aniden çöktü. Çöken duvarın altında kalan belediye işçisi Ercan Kılıç, ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde bulunan arkadaşları tarafından yapılan Kılıç, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eynesil Belediyesi'nde yaklaşık 10 ay önce işe başlayan Ercan Kılıç, bugün ilçede toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Giresun / Eynesil Hakan KABAHASANOĞLU<br>2020-06-07 13:21:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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