İş makinesi ile parkın girişini yıktılar, ağaçta mahsur kalan yavru kargayı kurtardılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş makinesi ile parkın girişini yıktılar, ağaçta mahsur kalan yavru kargayı kurtardılar

İHA

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir parkın giriş kapısı iş makinesi tarafından yıkılarak ağaçta mahsur kalan yavru karga kurtarıldı.

İş makinesi ile parkın girişini yıktılar, ağaçta mahsur kalan yavru kargayı kurtardılar

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir parkın giriş kapısı iş makinesi tarafından yıkılarak ağaçta mahsur kalan yavru karga kurtarıldı.
Giresun’un Bulancak ilçesi Lokman Çağırıcı Parkı'nda bir karga yavrusunun ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Bulancak Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiven aracını parkın içine sokamamasının ardından belediyeye ait iş makinesi tarafından parkın tabelası sökülerek giriş kapısı yıkıldı. Kapının yıkılmasının ardından içeriye giren itfaiye ekipleri ağaçta ayağından asılı kalan yavru kargayı kurtararak Bulancak Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri birimine teslim ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yöre halkı biliyordu, şimdi Türkiye tanıyacak Doğu Karadeniz'in 'Pamukkale'sine en çok onlar sevindi Giresun'un Dereli ilçesindeki Göksu Travertenleri'nin turizme kazandırılacak olması yöre sakinleri tarafından sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER Yöre halkı biliyordu, şimdi Türkiye tanıyacak Doğu ...
Giresunspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Giresunspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Giresun’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Giresun’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 ...
Kazı çalışmasında üzerine duvar devrilen işçi öldü
YEREL HABERLER Kazı çalışmasında üzerine duvar devrilen işçi öldü
Ormanda ayı saldırısına maruz kalmamak için yapılması gerekenler
YEREL HABERLER Ormanda ayı saldırısına maruz kalmamak için yapılması ...
Yüksekten dereye düşen kişi yaşamını kaybetti
YEREL HABERLER Yüksekten dereye düşen kişi yaşamını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X