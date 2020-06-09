Giresun'da sağanak yağış karayolunu ulaşıma kapattı

Sağanak yağış GiresunŞebinkarahisar yolunu ulaşıma kapattı. Giresun’da etkili olan sağanak yağış sonrası kapanan GiresunŞebinkarahisar yolu, suların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Giresun’da lokal olarak etkili olan sağanak ve dolu yağışı Şebinkarahisar’ın Asarcık köyü mevkiinde dere yatağının taşması sonucu yol ulaşıma kapandı. Sel sularıyla birlikte kaya ve molozların ulaşıma kapattığı yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.