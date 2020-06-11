Giresun'da alabalık yavruları dereye salındı

Giresun'un Çanakçı ilçesi Deregözü köyü Ayçiçek Deresi'nde 3 bin kırmızı benekli alabalık suyla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü orman içi sularda tabii ve endemik alabalık türlerinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ilkesi kapsamında üretim ve tabiata salım çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından başlatılan "Doğal Alabalık Üretilmesi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Doğal Alabalık Yetiştirme İstasyonunda üretilen 3 bin yavru kırmızı benekli alabalıklar Giresun'un Çanakçı ilçesi Deregözü köyü Ayçiçek Deresi'nde suyla buluşturuldu.

Alabalık salımına Çanakçı Kaymakamı Hasan Akbulut, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Hasan Ersin Göbel, İlçe Jandarma Komutanı Birol Mete Gök, İlçe Emniyet Amiri Faruk Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Genç, İlçe Özel İdare Müdürü Ömer Karaman, Giresun ve Trabzon İlleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri personelleri ile Deregözü Köyü Muhtarı Salih Kır katıldı.

Öte yandan yerleştirmenin akabinde balıkların üremesi, popülasyon artışı ve varlıklarının devamı da izleme projesi kapsamında takip edildiği kaydedildi.

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