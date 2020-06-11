Fındıkta yeşil ve kahverengi kokarcaya karşı mücadele uyarısı

Son yıllarda görülmeye başlayan ve fındık için önemli bir tehdit oluşturan yeşil ve kahverengi kokarcanın bahçelere zarar vermemesi için ilaçlama yapılması gerektiği bildirildi.

Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, fındık yeşil kokarcasının hasada kadar meyvelerde, daha sonra da yapraklar üzerinde beslenmelerini sürdürdüğü belirtildi. Yeşil kokarcalar, meyvelerin iç doldurmaya başladığı dönemde buruşuk ve yer yer çöküntülü olan şekilsiz içlerin oluşmasına sebep olduğu vurgulandı ve ürün kalitesini olumsuz yönde etkilediği bildirildi.

Son yıllarda görülmeye başlayan ve fındık için önemli bir tehdit oluşturan kahverengi kokarca ile mücadele yapılmadığında fındık bahçelerinde verim ve kaliteyi yüzde 50 oranında düşüreceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Tek seferde 28 yumurta bırakan zararlı sezon boyunca 3 bin yumurta üretebilmektedir. Çiftçilerimiz bahçelerini sık sık kontrol ederek doğadaki kışlamış erginlere karşı Mayıs ortası Haziran başı, nimf ve yeni erginlere karşı ise Temmuz başı ve Ağustos başında ilaçlı mücadele yapılmalıdır. İlaçlama yüzey ve yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılmalıdır. İlaçlama başlamadan önce arıcıların arılarını ilaçlama sahaları dışına çıkarmalarını gerekmektedir. İnsan ve hayvan sağlığı bakımından ilaçlama bitiminden 21 gün sonrasına kadar ilaçlama yapılan bahçelerde hayvan otlatılmamalı ve meyve yenmemelidir” ifadeleri kullanıldı.

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