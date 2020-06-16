Fındık Çalışma Grubu Meclis’te toplandı

Fındık üretimi yapan illerin AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu Fındık Çalışma Grubu TBMM’de toplanarak 2020 yılı fındık hasadı öncesi üreticilerin taleplerini ve beklentilerini değerlendirmek için bir toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, fındık üretimi yapılan bölgelerin milletvekilleri olarak, üreticilerimizin talep ve beklentilerine tercüman olmak üzere fındık sezonu öncesi biraraya geldiklerini söyledi. Öztürk, toplantıda ortaya çıkan düşünceleri Tarım ve Orman Bakanına ve hükümete iletmek üzere bir komisyon oluşturulduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz yıl fındık fiyatlarının hasat öncesi açıklanmasının üreticiyi son derece memnun ettiğini belirten Öztürk “Geçtiğimiz yıl fındık sezonunda uygulanan müdahale fiyatı ve Toprak Mahsulleri Ofisince sürecin iyi yönetilmesi üreticilerimizi ve bölge insanımızı memnun etmiştir. Zamanında ve yerinde müdahale piyasayı olumlu yönde etkilemiş ve etkin bir fındık piyasasının oluşturulmasına TMO katkı sağlamıştır. TMO’nun müdahale alımı yaptığı fındıkları piyasanın ihtiyacı olduğu dönemde, talebe göre piyasaya arz etmesi sonucu piyasayı yöneten bir model oluşmuştur. Piyasada fındık fiyatları ofis fiyatlarının üzerine çıkmıştır. Bu da uygulanan sistemin doğru olduğunun ve örnek teşkil etmesi gerektiğinin işareti olmuştur. İnanıyorum ki bundan önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da dünya fındık piyasasında Türkiye’nin kararları etkin olacaktır” dedi.

Yeni piyasanın oluşma aşamalarının önceden bilinmesinin sektörün tüm paydaşlarına fayda sağladığına dikkat çeken Öztürk “Devletimizin ana rol üstleneceği bir fındık piyasası, fiyatların pozitif yönde oluşmasını sağlayacaktır. İhracat potansiyelimizin ve ülkemize döviz kazandıracak ihracat miktarının artırılması için bu durumun gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Kaldı ki yaşanan Covid19 süreci iyi analiz edildiğinde, fındık sektörünün kontak kapatmadan döviz kazandırıcı faaliyetlerine devam ettiği ve ülkemiz için ne kadar önemli bir ürün olduğu açıkça görülmektedir. 700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren, ülkemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındıkla ilgili nihai kararı hükümetimiz verecektir. Üreticimizin mağdur olmaması için hükümetimizin gereken adımları atacağına inanıyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Fındık üreticimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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