Karadeniz'in tepedeki sıralı evleri ilgi çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'in tepedeki sıralı evleri ilgi çekiyor

DHA

Karadeniz'in tepedeki sıralı evleri ilgi çekiyor

<br>Nedim KOVAN/EYNESİL (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Eynesil ilçesine bağlı Kösemen köyünde düz arazi olmayınca evler bir tepenin üzerine sıralı halde inşa edildi. Sıralı evleriyle sosyal medyada beğeni gören köy, ilgi çekiyor.<br>Karadeniz Bölgesi'nde dik ve engebeli arazilerde yapılaşma zorluğu yaşanıyor. Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı 50 haneli Kösemen köyünde düz arazi olmayınca evler bir tepenin yamacına sıralı halde inşa edildi. Yeşil doğanın içinde ardı ardına sıralı olan evler dikkat çekerken, köyü ziyaret eden vatandaşlar da çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor. Sıralı evleriyle sosyal medyada beğeni gören köy, ilgi çekiyor. <br>'GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR'<br>Kösemen köyünün 31 yıldır muhtarlık yapan Şenol Sarıal, coğrafi şartlar nedeniyle yamaç araziye yıllardır ev yapılamadığını belirterek, "Aslında bu köyümüzdeki evler Karadeniz coğrafyasının bize olumlu yönlerini de gösteriyor. Köyümüzde dağınık ve çarpık yapılaşma yok. Binalar yapılıyor ama hepsi de ardı ardına devam ediyor. Muhtarlığım boyunca da asırlık ev yapma geleneği hiç bozulmadı. İnatlaşma yok, ev yapmak isteyen tepe noktasında ardı ardına olan evlerin yanlarına yapıyor. Bundan sonraki nesilde artık bu geleneği sürdürecek. Coğrafi şartlar nedeniyle yamaç yerlere ev yapmıyoruz. Köyümüzün etrafı da yeşillik. Yeşilliğin ortasında ardı ardına sıralı evlerimiz görenleri hayran bırakıyor" dedi.<br>'ANTALYA'DAN BİLE GEZMEYE GELENLER VAR'<br>Yaz mevsimini köyde geçiren Emine Sarıal ise, "Yamaçlarda heyelan riski olduğu için hiç buralara ev yapılmamış. Dedelerimizden kalan daha önceden yapılmış olan evlerin yanında ardı ardına evler yapıldı. Zamanında heyelan olabilir diye yamaçta kimse ev yapmamış, bu gelenek halen sürüyor. Ben kış döneminde Antalya'da yaşıyorum. Buranın fotoğraflarını görenler Antalya'dan bile burayı gezmeye geliyorlar. Yollarımızda güzel, köyümüzü seviyoruz" diye konuştu.<br>Köyde oturan Osman Sarıal´da, "Bizim dedelerimiz zamanında Of'tan gelip buraya yerleşmişler. Evleri ardı ardına yapmışlar. Buraya gelenler var fotoğraf çekiyorlar, sosyal medyada paylaşıyorlar. Zamanında evleri herkes ihtiyaç olduğu yerlere yapmış. Yamaç yerlere yapmamışlar. Etraflarında dağınık olarak ev yok, manzaramızda gayet güzel" dedi.DHA-Genel Türkiye-Giresun / Eynesil Nedim KOVAN<br>2020-06-18 08:05:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürülüğüne veda ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürülüğüne veda ...
Doğu Türkistanlı iş adamı yatırım yapmak için Giresun’a geldi Uygur Türkleri'nden olan iş adamı Kadeer Kaisaier, Çin ve Özbekistan’dan sonra yatırım için Türkiye’ye yöneldi Giresun’a turizm ve inşaat sektörlerinde 20 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor
YEREL HABERLER Doğu Türkistanlı iş adamı yatırım yapmak için ...
Fındık Çalışma Grubu Meclis’te toplandı
YEREL HABERLER Fındık Çalışma Grubu Meclis’te toplandı
Elektrik direğinin içinde sıkışan minik kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
YEREL HABERLER Elektrik direğinin içinde sıkışan minik kedi uzun ...
Giresunlular sokağa maskesiz çıkanlara tepkili Maskesiz sokağa çıkma yasağının konulduğu iller arasına giren Giresun'da herkes büyükşehirlerden şehre gelenleri suçluyor
YEREL HABERLER Giresunlular sokağa maskesiz çıkanlara ...
Çapa makinesinin altında kalan Ramazan, öldü
YEREL HABERLER Çapa makinesinin altında kalan Ramazan, öldü
Azerbaycanlı sporcu Aykhan Mammadov Korona sonrası Giresun’da boks çalışmalarına tekrar başladı
YEREL HABERLER Azerbaycanlı sporcu Aykhan Mammadov Korona sonrası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X