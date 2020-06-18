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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Valisi Enver Ünlü görevine başladı

İHA

Giresun Valisi olarak atanan Vali Enver Ünlü, akşam saatlerinde Giresun'a gelerek görevine başladı.

Giresun Valisi Enver Ünlü görevine başladı

Giresun Valisi olarak atanan Vali Enver Ünlü, akşam saatlerinde Giresun’a gelerek görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Iğdır Valiliğinden Giresun Valiliğine atanan Vali Enver Ünlü, akşam saatlerinde Giresun’a gelerek görevine başladı. Giresun Valiliği binası önünde Vali Enver Ünlü’yü Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve ilçe kaymakamları karşıladı. Daha sonra tören mangasını selamlayan Vali Enver Ünlü, beraberindekiler ile birlikte makamına geçti.
Vali Ünlü, valilik binasında yaptığı konuşmada, “Şehitler diyarı serhat Iğdır’ımızdan yine şehitler ve kahramanlar diyarı Giresun’a Cumhurbaşkanımızın yüksek tasvipleriyle ve bakanımızın teveccühleriyle atanmış bulunmaktayım. Giresun ilimize ve siz değerli Giresunlulara hizmet etmek için bugün itibariyle göreve başlamış bulunmaktayım. Serhat şehrimiz Iğdır’ımızdan sizlere selam getirirken yeşilin binbir tonunu taşıyan bu ilimize ve siz değerli Giresunlulara hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşayacağımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu güzide şehrimizde hizmet yapacak olan siz değerli arkadaşlarımızla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin siz değerli mesai arkadaşlarımla ve değerli Giresunlularla birlikte omuz omuza vererek Giresun’umuzun daha fazla gelişmesine kalkınmasına, kamu hizmetlerinin etkin ve toplumun bütün kesimlerine eşit, dengeli ve adil olarak dağıtılmasında birlikte gayret ederek bu işlerin üstesinden geleceğimize olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.
Vali Enver Ünlü, Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Harun Sarıfakıoğulları'na da Giresun’a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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