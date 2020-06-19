Sağanak etkili oldu; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

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<br>Nedim KOVAN/GİRESUN, (DHA) GİRESUN´da sağanak yağış etkili oldu. Karadeniz Sahil Yolu, Liman mevkisinde biriken yağmur suları nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Kentte cadde ve sokaklar da göle döndü.<br>Giresun´da saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle Liman Kavşağı göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Giresun ve Trabzon yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kentte cadde ve sokaklar da göle döndü. Karayolları ve belediye ekipleri biriken suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı. DHA-Genel Türkiye-Giresun Nedim KOVAN<br>2020-06-19 17:41:36<br>

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