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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağanak etkili oldu; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)

DHA

YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI Giresun'da, etkili olan sağanak sonrası suyla dolarak ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu Liman mevkii, yağmurun etkisini yitirmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kara yolunda ulaşım çift yönlü verilmeye başlandı. DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU 2020-06-19 18:43:25

Sağanak etkili oldu; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)

<br>YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI<br>Giresun'da, etkili olan sağanak sonrası suyla dolarak ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu Liman mevkii, yağmurun etkisini yitirmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kara yolunda ulaşım çift yönlü verilmeye başlandı. DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU<br>2020-06-19 18:43:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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