Sağanak etkili oldu; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)

<br>YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI<br>Giresun'da, etkili olan sağanak sonrası suyla dolarak ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu Liman mevkii, yağmurun etkisini yitirmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kara yolunda ulaşım çift yönlü verilmeye başlandı. DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU<br>2020-06-19 18:43:25<br>
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