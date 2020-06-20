Giresunspor - Adanaspor maçının ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: “Oyuncularımız maçın başından sonuna kadar iyi karakter ortaya koydu” Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan: “Bundan sonra biz kazanmaya çalışırken, rakiplerimizin de kaybetmesini bekleyeceğiz”

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Adanaspor’u 31 mağlup etti. Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu iyi bir oyun ortaya koyduklarını söylerken, Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan ise "Bundan sonra biz kazanmaya çalışırken, rakiplerimizin de kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, “İlk dakikadan son dakikaya kadar iyi bir oyun ortaya koyduk. Geriye düşmemize rağmen 3 ay aradan sonra maçı çevirme inancını görmenin sevindirici yaşadık. İlk 6’ya kalarak playoff hedefimiz var. Lige 3 puanla girmemiz gerekiyordu, oyuncularımız maçın başından sonuna kadar hem oyun anlayışı hem de mücadele anlamında iyi karakter ortaya koydu. Önümüzde İstanbulspor maçı var. Oyuncularımın bugünkü maçtaki iştahını gördükten sonra maçı çevireceklerine inanıyordum. İstanbulspor karşılaşmasını da çevirmemiz halinde ilk 6 hedefimize daha yakın olacağız” açıklamasında bulundu.



Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan ise uzun bir aradan sonra her iki takımın lig maçına çıktığını hatırlatarak, maçta iki oyuncusunun sakatlanmasının oyun düzenlerini bozduğunu, yerine giren oyuncuların ise aynı performansı gösteremediğini dile getirdi. Öne geçtiklerini fakat ikinci golü kaçırdıklarına dikkati çeken Demirbakan, "Birkaç pozisyonumuz var, bu neyi gösteriyor; iki takım da defans olarak bazı şeylerini kaybetmiş. Bundan sonra biz kazanmaya çalışırken, rakiplerimizin de kaybetmesini bekleyeceğiz. Futbolcularımızı kutluyorum, mücadeleden memnunum, ruhumuzu koyduk ama akılcı oynamalıydık" değerlendirmesinde bulundu.

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