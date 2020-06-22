Giresunspor Teknik Direktör Kutlu: "Bu şehir er ya da geç hakettiği yere ulaşacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor Teknik Direktör Kutlu: "Bu şehir er ya da geç hakettiği yere ulaşacak"

İHA

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adanaspor ile yapılan maçta takımın oyunundan memnun olduğunu dile getirerek desteklerinden dolayı mülki amirlere teşekkür etti.

Giresunspor Teknik Direktör Kutlu: "Bu şehir er ya da geç hakettiği yere ulaşacak"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adanaspor ile yapılan maçta takımın oyunundan memnun olduğunu dile getirerek desteklerinden dolayı mülki amirlere teşekkür etti.
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, yaptığı yazılı açıklamada Adanspor ile yapılan maçta takımın oyunundan memnun olduğu belirterek “Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından ilk maçımızı Adanaspor’a karşı oynadık ve geriye düştüğümüz maçta oyuncularımızın inancı ve gayretiyle galip gelmeyi başardık. Takımımızın oyun içinde göstermiş olduğu kazanma arzusu ve yediğimiz golün ardından verdikleri reaksiyondan son derece memnunum” dedi.
Kutlu, takıma desteklerinden dolayı ilin mülki amirlerine teşekkür ederek “Şehrimizde göreve başlar başlamaz stadımıza gelen valimiz Enver Ünlü’nün takımımıza vermiş olduğu destek bizim için çok değerli, Giresun şehri için de bunun büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar bizlere desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Aytekin Şenlikoğlu’na ve bizleri yalnız bırakmayan Giresun Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Hasan Bulut’a teşekkür ederim. Şehrimizde başta şehrin mülki amirleri olmak üzere kulüp başkanımız, yönetim kurulumuz, taraftarlarımız ve bizler bu birlikteliğin devamı sağlarsak eğer bu şehir er ya da geç hakettiği yere ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DOKA’dan Piraziz’e 730 bin liralık yatırım
YEREL HABERLER DOKA’dan Piraziz’e 730 bin liralık yatırım
Giresun'da jandarmadan 'kuş dili' ile sosyal mesafe ve maske uyarısı
YEREL HABERLER Giresun'da jandarmadan 'kuş dili' ile sosyal mesafe ...
Giresun Belediyesi şiddetli yağışın ardından harekete geçti
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi şiddetli yağışın ardından harekete ...
Giresun’da silah kaçakçılarına ve uyuşturucu tacirlerine operasyon
YEREL HABERLER Giresun’da silah kaçakçılarına ve uyuşturucu ...
Giresun’da LGS heyecanı
YEREL HABERLER Giresun’da LGS heyecanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X