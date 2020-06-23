Puhu yavrularını satmaya çılaşan 4 kişiye 26 bin lira ceza

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Gülşen MUTLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde doğada buldukları puhu yavrularını satmak isteyen 4 kişiye 26 bin 248 lira idari para cezası verildi.<br>İlçe kırsalında iki puhu yavrusu bulan E.A., kuşların türünü öğrenmek amacıyla fotoğraf çekip, sosyal medyada paylaştı. E.A., yavru kuşları isteyene satabileceğini belirtti. Bu yönde yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, alıcı gibi davranarak E.A. ile iletişime geçti. Ekipler, 4 bin TL teklif vererek, Yeşilyurt köyünde E.A. ile buluşmak için sözleşti. Burada önlem alan ekipler, bir süre sonra buluşma noktasına gelen E.A. ve yanındaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere, 26 bin 248 lira idari para cezası uygulandı.<br>Puhu yavruları, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. 4 haftalık olan yavruların uçmaya başlayınca doğaya bırakılacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Şebinkarahisar Gülşen MUTLU<br>2020-06-23 12:04:50<br>

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