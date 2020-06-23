Vali Ünlü: ‘Vatandaşın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmalıyız’

Giresun Valisi Enver Ünlü, kurum müdürlerini makamında kabul ederken kamu hizmetlerinin yürütülmesinde her zaman vatandaşın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımda bulunulmasını istedi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, kurum müdürlerine kamu kaynaklarının etkin ve doğru kullanmadan birinci derecede sorumlu tutulacakları hatırlatmasını yaparak; “Mesai arkadaşlarınızla birlikte çalışmalarınızı yürütürken kanun ve hukuk çerçevesinde, vatandaşın yerine kendimizi koyarak empati yapmaya, problemlerin çözümünde sonuç odaklı davranmaya azami dikkat edelim. Bizlere verilen görevin ve işin hakkını vererek, karşılıklı saygı, işbirliği ve koordinasyon içerisinde hizmet etmeye özen gösterelim. Kamu hizmetlerinin çağdaş niteliklerde sunulması ve vatandaşlarımızın buna kolay ve çabuk bir şekilde erişmesi yönündeki çalışmalar için de hassasiyet içerisinde olalım” dedi.

Vali Ünlü, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet sunumunda daima güler yüzlü, güven veren ve hızlı çözüm üreten bir yaklaşım sergilenmesini isteyerek “Ben inanıyorum ki Giresun’u hak ettiği seviyeye getirmek için birlikte çalışacağımız mesai arkadaşlarımızın görev ve sorumluluk bilinciyle, güzel bir ekip olarak ‘Halka hizmet, Hakka hizmettir’ anlayışı ile görevlerini ifa edeceklerdir. Bu anlayışla; bugüne kadar başlanmış, yürütülmekte olan ve planlanan bütün projeleri titiz bir şekilde takip edip sonuçlandıralım. Giresun’un eğitim, sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına, kültür ve turizm alanında gelişmesine yönelik çalışmalarımızı da şehrimizin tüm dinamiklerini harekete geçirmek suretiyle, halkımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlayarak, mevcut projelerimizin yanı sıra daha çok sayıda yeni projeleri de inşallah en kısa sürede planlayıp hayat geçirmek için gayret gösterelim” ifadelerini kullandı.

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