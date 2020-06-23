Giresun'da çilek hasadı ikinci yılında 2 katına çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da çilek hasadı ikinci yılında 2 katına çıktı

İHA

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen, Giresun Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında Alucra'da 2020 yılının ilk çilek hasadı başladı. Kurulduğu ilk yıl 5 ton ürün elde edilen çilek bahçesinden bu yıl beklenen çilek rekoltesi ise 1012 ton aralığında.

Giresun'da çilek hasadı ikinci yılında 2 katına çıktı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen, Giresun Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında Alucra'da 2020 yılının ilk çilek hasadı başladı. Kurulduğu ilk yıl 5 ton ürün elde edilen çilek bahçesinden bu yıl beklenen çilek rekoltesi ise 1012 ton aralığında.
Giresun'da çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve bölge ekonomisine katma değer kazandırmak amacıyla daha önce denemeleri yapılan çilek bahçesi 3.7 dekar alana Alucra'nın Günügüzel köyünde 2018 yılında kuruldu. İlk yıl 5 ton ürün elde edilen bahçeden ikinci yılda beklenen ürün 1012 ton civarında olduğu belirtilirken,hasat sırasında Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan incelemelerde yetiştiriciliğin oldukça iyi sonuçlar aldığı ve meyve kalitesinin ve büyüklüğün istenilen düzeyde olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Ünlü: ‘Vatandaşın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmalıyız’
YEREL HABERLER Vali Ünlü: ‘Vatandaşın sorunlarına çözüm odaklı ...
Puhu yavrularını satmaya çılaşan 4 kişiye 26 bin lira ceza
YEREL HABERLER Puhu yavrularını satmaya çılaşan 4 kişiye 26 bin lira ...
İntihar etmeden önce karısını birçok yerinden bıçaklayarak öldürmüş
YEREL HABERLER İntihar etmeden önce karısını birçok yerinden ...
Eşini uyurken bıçaklayarak öldürüp intihar etti
YEREL HABERLER Eşini uyurken bıçaklayarak öldürüp intihar etti
Başkan Çakırmelikoğlu: ‘Ordu-Giresun Havalimanının kullanım kapasitesinin artırılmasını istiyoruz’
YEREL HABERLER Başkan Çakırmelikoğlu: ‘Ordu-Giresun Havalimanının ...
Giresunspor Teknik Direktör Kutlu: "Bu şehir er ya da geç hakettiği yere ulaşacak"
YEREL HABERLER Giresunspor Teknik Direktör Kutlu: "Bu şehir er ya da ...
DOKA’dan Piraziz’e 730 bin liralık yatırım
YEREL HABERLER DOKA’dan Piraziz’e 730 bin liralık yatırım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X