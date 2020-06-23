TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - İstanbulspor: 1

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TFF 1. Lig'in 21. haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Giresunsporİstanbulspor müsabakası 34. dakikadan itibaren başladı. Mücadeleyi Giresunspor 21'lik skorla kazanan taraf oldu.



Maçtan dakikalar

39. dakikada Giresunspor’da Milinkovic ceza sahasında gole çok yaklaştı, Alperen’in topa müdahalesiyle top kornere çıktı.

51. dakikada Giresunspor atağında Mehmet Taş’ın ceza alanı çizgisi önünden sert şutunda top ağlarla buluştu. 11

55. dakikada Giresunspor atağında Özgür Can’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

75. dakika Giresunspor ani ataklarla üstünlüğü ele geçirme çabası sonuç verdi. Veysel Karani’nin sol kanattan ceza sahası içerisine ortasında Özgür Can’ın müsait pozisyonda vuruşu ağları havalandırdı. 21



Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Direnç Tosunoğlu xx, Gökhan Memişoğlu xx, Baran Eraslan xx

Giresunspor: Metin Erol xx, Numan xx, Muhammed Bayır xx, Ahmet Kesim xxx, Mehmet Güven xx, Mehmat Taş xx, Rusescu xxx (Alpay dk. 85 ?), Ahmet İlhan xx (Veysel Karani dk. 69 xx), Berkan xx, Özgür xx (Murat Akçay dk. 89 ?), Milinkovic xx

Yedekler: Facchini, Muhayer, Tanase, İshak, Muhammed Himmet, Ertuğrul

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

İstanbulspor: Muhammed Alperen xx, Eslem xx, Ali Dere xx (Egehan dk. 86 ?), Onur xx, Cajic xx, Oğuzhan xx, Uygar xx (Kağan Miray dk. 82 ?), Etoga xx, Ali Aytemur xx (Wellinton dk. 78 x) Papa xx (Emir dk. 82 ?), Zaferxx (Rıdvan dk. 78 x)

Yedekler: Halil, Mehmet Yeşil, Muhammed Enes, Berkay

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Mehmet Taş (dk. 51), Özgür Can (dk. 75) (Giresunspor), Cajic (dk. 26) (İstanbulspor)

Sarı kart: Uygar (İstanbulspor)

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