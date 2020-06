Giresunspor-İstanbulspor: 2-1

<br>Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - <br>STAT: Giresun Atatürk<br>HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Baran Eraslan (xxx)<br>GİRESUNSPOR: Metin (xx), Berkan (xxx), Ahmet Kesim (xxx), Numan (xxx), Muhammed (xx), Mehmet Taş (xxx), Mehmet Güven (xxx), Ahmet İlhan (x)(Dk. 68 Veysel Karani x), Marko Milinkovic (xx), Özgür Can (xxx) (Dk. 89 Murat), Raul Rusescu (x) (Dk. 85 Alpay Koçaklı)<br>İSTANBULSPOR: Alperen (x), Zafer Şensoy (x) (Dk. 79 Rıdvan x), Patrick Etoga (xx), Ali Aytemur (x) (Dk. 79 Wellington x), Oğuzhan (xx), Eslem (xx), Uygar Mert (x) (Dk. 82 Kağan Miray x), Onur (x), Ali Dere (x) (Dk. 86 Egehan Gök), Aldin Cajic (x), Papa Diouf (x) (Dk. 82 Emir Gökçe)<br>SARI KART: 77 Uygar Mert (İstanbulspor)<br>GOLLER: Dk. 51 Mehmet Taş, Dk. 75 Özgür Can Özcan (Giresunspor), Dk. 26 Aldin Cajic (İstanbulspor)<br>TFF 1´inci Lig'de hava muhalefeti nedeniyle 8 Şubat´ta 34´üncü dakikada ertelenen maçta Giresunspor, İstanbulspor´u 2-1 yendi.<br>Karşılaşma 34´üncü dakikada İstanbulspor´un kullandığı taç atışıyla yeniden başladı.<br>40´ıncı dakikada sol kanattan penaltı noktasına ortalanan topa İstanbulspor savunması müdahale edemedi ve top bir anda Milinkovic´in önünde kaldı. Milinkovic´in yakın mesafeden sert şutunu Alperen kornere yolladı.<br>51´inci dakikada kullanılan köşe atışında gerilere seken topu Ahmet İlhan aldı ve pasını Mehmet Güven´e aktardı. Mehmet Güven de bekletmeden Mehmet Taş´ı gördü. Mehmet Taş yaklaşık 25 metreden sert vurdu ve topu Alperen´in uzanamadığı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.<br>55´inci dakikada Numan´ın penaltı noktasına yakın bir noktaya ortaladığı topa Özgür Can yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşundan sonuç çıkmadı.<br>75´inci dakikada orta sahadan atılan derinleme pasa sağ kanatta Veysel hareketlendi. Veysel´in ceza sahasına yerden ortasına Özgür Can sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1.<br>Maçta başka gol olmayınca Giresunspor ikinci yarıda bulduğu 2 golle rakibini 2-1 yendi.<br>DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU<br>2020-06-23 19:08:24<br>

