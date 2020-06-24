Belediye Başkanı Şenlikoğlu: "Giresunspor başaracak"

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TFF 1. Lig ekibi Giresunspor’un Adanaspor ve İstanbulspor maçlarındaki başarısından çok mutlu olduğunu belirterek "Gururlandık" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yeşil beyazlı renklerin bu şehrin atardamarlarından biri olduğunu ifade ederek “Bu takım hepimizin ve bu şehrin takımı. Biz doğduğumuzdan beri yeşil beyazlı renklere aşığız. Giresunspor’umuzun son iki maçtaki performansı ve galibiyetleri bizleri fazlasıyla sevindirmiştir. Adanaspor ve İstanbulspor maçlarında gördük ki bu takım inanmış ve başarmak istiyor. Bizler de dün olduğu gibi bugün de yarın da kulübümüzün yanında olacağız” dedi.

Başkan Şenlikoğlu, Giresunspor’un sezonu ilk 6 içerisinde tamamlayacağına inandığını da belirterek “Çok iyi bir teknik heyetimiz ve oyuncu grubumuzun olduğu aşikâr. Kaldı ki kulüp başkanımız Sacit Ali Eren ve yönetimiyle de zaman zaman görüşüyor ve takım hakkında bilgiler alıyoruz. Her takım gibi Giresunsporumuz da inişli çıkışlı bir grafik yaşadı. Şimdi playoff potasıyla aramızda sadece bir puan fark var. İnşallah bu inanmışlıkla Giresunsporumuz sezonu ilk 6 içerisinde tamamlayacak. Bizim buna inancımız tam. Giresunsporumuza kalan maçlarda gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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