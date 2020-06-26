Giresun’da maske takmayan 10 kişiye 9 bin TL ceza kesildi

Corona virüs tedbirleri kapsamında Giresun’da bir süre önce maske takma zorunluluğu getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde de polis ekipleri maske denetimi gerçekleştirip uyarılarda bulunmuştu. Ancak uyarılara rağmen yasağı ihlal eden 10 kişiye 9 bin TL para cezası kesildi.

Corona virüs tedbirleri kapsamında Giresun’da bir süredir maske zorunlu hale getirilmişti. Ancak birçok vatandaş maske takma kuralını ihlal ettiği görülünce polis ekipleri, kentin işlek caddelerinde maske denetimi gerçekleştirerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İç İşleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine talimat gönderildi. Bu talimata göre maske takmayanlara polis ekipleri tarafından herhangi bir uyarı olmaksızın idari para cezası uygulanacak. Maske takmamanın idari para cezası ise 900 TL olarak belirlendi.

Giresun Valiliği ise vatandaşları hem sağlık açısından, hem de idari para cezasına maruz kalmamaları için belediye anonslarıyla ve sosyal medya hesapları aracılığıyla uyarılarda bulunuyor. Uyarılara rağmen pazartesi gününden itibaren yasağa uymayan 10 kişiye 9 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

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