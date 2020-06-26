Yaşlı kadın yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz: "Biz teyzemizin şaka yaptığını düşündük, sözünün arkasındaymış"

Giresun’un Eynesil ilçesinde belediye tarafından yeni dökülen beton yol, yaşlı bir kadın tarafından kazma ile zarar verildi. Belediye başkanı olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giresun’un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Abdigil Semtinde Eynesil Belediyesi tarafından yapılan yola çevredeki bir kadın tarafından kullanılamaz hale getirildi. Belediye işçilerinin uyarılarına rağmen elinde kazma olan kadın henüz beton dökülmüş yolu tarla kazar gibi kazmaya devam etti.Yolun önemli bir kısmana zarar veren kadın daha sonra oradan uzaklaşıp gitti.



"Yapma Ana" demelerine aldırış etmedi

O anlar ise belediye işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntüde belediye işçilerinin, "Yapma, etme anacığım yazıktır, günahtır, polisi arayacağız" denilmesine rağmen kadın betonu kazmayı sürdürdü.

Olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, “Teyzemin ana yol haricinde kendine ait bir evi var. Oranın harman dediğimiz yeşil alanı ve oraya giden ana yol dururken bizden önceki belediye yönetimi tarafından betonlanmış. Ama o arada iki buçuk metreye yakın daha tespitini yapamadığımız bir alan var buranın da betonlanmasını bizden talep ettiler. Bizde dedik ki öncelikle bu bölgede ana yolumuzu betonlayalım. Ondan sonra arda kalan beton miktarına göre oraları yaparız, sizin de işinizi görürüz. Ama şu anda ana yol dururken orayı yapamayız diye kendisine ve eşine telefonla bildirdim. O arada arkadaşlarımız çalışma yaparken teyzemiz demiş ki ‘Eğer benim yolumu önce yapmazsanız bu yolu size yaptırmam’ demiş. Arkadaşlar bunu bana iletince teyzemizin şaka vari bir tehdit yaptığını sanmıştık. Gerçek manada sözünün arkasında durarak arkadaşlarımız müdahale etmemiş. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Teyzemiz adına üzüldük. Bu boyuta varacağını bilseydik yine de teyzemizi kırmak istemezdik. Biz zaten yapacağımızı söylemiştik. Çünkü orada yolu kesmiştik, belirli bir seviyeye indirmiştik yolu. Yine de teyzemizin gönlünü alacağız” ifadelerini kullandı.

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