Yaz mevsiminde kültür balıkları tezgahlarda yer alıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz mevsiminde kültür balıkları tezgahlarda yer alıyor

İHA

Av yasağının devam etmesiyle birlikte Giresun'daki tezgahlarda kültür balıkları yerlerini alırken alabalık ve somon vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Yaz mevsiminde kültür balıkları tezgahlarda yer alıyor

Av yasağının devam etmesiyle birlikte Giresun'daki tezgahlarda kültür balıkları yerlerini alırken alabalık ve somon vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.
Giresun’da büyük balıkçı tekneleri için av yasağı devam ederken balıkçıların tezgahlarını kültür balıkları süslüyor. Kültür balıklarının yanı sıra kıyı balıkçılarının avladıkları balıklar da tezgahta yerini alıyor.
Giresunlu balıkçılardan Şaban Taha Erkin, vatandaşların en çok alabalığı tercih ettiğini belirterek, “Alabalığın fiyatı uygun olduğu için vatandaşlar tarafından öncelikle tercih ediliyor. Kırmızı etli somona da rağbet var ama fiyatı diğerlerine göre biraz pahalı oluyor. Mevsim balığı olarak barbun satıyoruz. Mezgit ve istavrit geliyor, anında satılıyor. Devamlı balık tüketen insanlar en çok somon ve alabalık satın alıyor. Fiyatlar malum gün geçtikçe artıyor. Elimizden geldiğince uygun fiyattan vermeye çalışıyoruz” dedi.
Kıyı balıkçılığı yapanların çoğunlukla boş döndüklerini belirten Erkin, “Av yasağı devam ediyor. Denizde balık yok. Yunusların sayısı fazla olduğu için balıkçıların avlarına zarar veriyorlar. Bugün balıkçılardan 10 kilo kadar barbun birazda kefal geldi. Kıyı balıkçılığı yapanlar genelde boş dönüyorlar. Gelecek sezondan umutluyuz” şeklinde konuştu.
Yaz mevsimini kültür balıklarıyla sürdürdüklerini dile getiren Erkin, “Yaz mevsimiyle birlikte tezgahlarımızdaki alabalık Şebinkarahisar’dan, beyaz somon Gümüşhane ve Rize’den, kırmızı somon ve levrek Ordu ve Trabzon’dan, çupra ise İzmir’den geliyor. Yeni sezona kadar bu şekilde satışlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da YKS öncesi kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Giresun'da YKS öncesi kimliğini evde unutan ...
Yaşlı kadın yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz: "Biz teyzemizin şaka yaptığını düşündük, sözünün arkasındaymış"
YEREL HABERLER Yaşlı kadın yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale ...
Belediyenin döktüğü beton yolu elinde kazma ile böyle zarar verdi Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşlı bir kadın tüm uyarılara rağmen yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi
YEREL HABERLER Belediyenin döktüğü beton yolu elinde kazma ile böyle ...
Giresun Belediyesi’nden içme suyu çalışması
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi’nden içme suyu çalışması
Giresun’da köylü kadınlar kendi ürettikleri organik ürünleri tüketiciyle buluşturuyor
YEREL HABERLER Giresun’da köylü kadınlar kendi ürettikleri organik ...
Giresun’da maske takmayan 10 kişiye 9 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Giresun’da maske takmayan 10 kişiye 9 bin TL ceza ...
Giresun'da Tıp Fakültesinde sembolik mezuniyet
YEREL HABERLER Giresun'da Tıp Fakültesinde sembolik mezuniyet
Semt sahaları için arazi tespit çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Semt sahaları için arazi tespit çalışmaları başladı
Görele Belediyesi’nden park ve bahçe çalışması
YEREL HABERLER Görele Belediyesi’nden park ve bahçe çalışması
Giresunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Giresunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X