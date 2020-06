Giresun'da kayıp 7 yaşındaki İkranur aranıyor

<br>Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/GİRESUN, (DHA)GİRESUN´un Bulancak ilçesi İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'yi (7) arama çalışmaları sürüyor. 150 kişilik ekip, 74 hektarlık alanda, iz takip ve kadavra köpekleri, termal kamera ve dron desteğiyle her yeri didik didik arıyor.<br>İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince iki çocuk da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. Ancak önceki gece ve dün yapılan aramalarda küçük kıza dair bir ize ulaşılamadı.<br>150 KİŞİLİK EKİP ARIYOR<br>Kayıp İkranur Tirsi´yi (7) arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Köye gelen Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arıyor. Ekipler, 74 hektarlık alanda, 3 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, termal kamera ve dron destekli yürüttüğü aramalarda her yeri didik didik arıyor. Civar ilçelerden köye gelen vatandaşlar da arama çalışmalarına destek veriyor. <br>VALİLİK: HER TÜRLÜ İHTİMAL DEĞERLENDİRİLİYOR<br>Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada İkranur Tirsi'nin 6 yaşlarındaki kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıkıp, akşam saatlerine doğru evlerine dönmemesi üzerine aile ve komşular tarafından aramalara başlandığı belirtildi. Açıklamada "Gece boyunca iz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmalar havanın aydınlanmasıyla yaklaşık 150 personel ile birlikte devam etmiştir. Toplam 74 hektarlık alan taranmış ancak bulgu ve emareye rastlanmamıştır. İkranur Tirsi´nin kaybolmasıyla ilgili her türlü ihtimal adli ve mülki mercilerce değerlendirilmekte olup, arama çalışmaları devam edecektir. Konu ile ilgili duydukları endişe ve merak nedeniyle köye gelmek isteyen vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür etmekle birlikte alanda oluşan yoğunlaşmaların ekiplerimizin çalışma düzenlerini ve konsantrasyonlarını bozduğunun bilinmesi hususunu da kıymetli vatandaşlarımızın bilgi ve takdirlerine arz ediyoruz" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-06-29 13:46:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.