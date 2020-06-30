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Kayıp İkranur'u arama çalışmalarına JÖH'ler de katıldı

DHA

Kayıp İkranur'u arama çalışmalarına JÖH'ler de katıldı

<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/BULANCAK (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'yi (7) arama çalışmaları bugün de devam etti. Giresun Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu'ndan 50 kişilik ekip ile genişletilen aramalarda 3 iz takip ve 1 kadavra köpeği de kullanılıyor. <br>İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince iki çocuk da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. Ancak önceki gece ve dün yapılan aramalarda küçük kıza dair bir ize ulaşılamadı.<br>JÖH'LER DEVREDE<br>Kayıp İkranur Tirsi´yi arama çalışmaları bugün de devam etti. Bugünkü çalışmalara, Giresun Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu´ndan 50 kişilik ekip de katıldı. JÖH, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip, kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor. 170 hektar alanda tarama yapıldı. Bugünkü aramalar özellikle Büyükada Deresi mevkisinde yoğunlaştırıldı. JÖH ekipleri hem dere yatağında hem de çevresindeki fındık bahçelerinde detaylı arama yaptı. Ayrıca drone ile havadan görüntüleme yapılarak küçük çocuktan iz arandı. Arama çalışmalarında termal kameraların yanı sıra 3 iz takip köpeği ile 1 kadavra köpeği de kullanıldı.<br>KOMŞU KÖYLEDE CAMİLERDEN ANONSLA ÇAĞRI YAPILDI<br>Öte yandan İcilli köyüne yakın, Büyükada, Kayadibi, Yeşilhisar, Gültepe köylerinde camilerden yapılan anonslarla vatandaşlardan kendi bahçelerindeki kuytu bölgeleri kontrol etmeleri istendi. Köylüler de arama çalışmalarına destek veriyor. köylerdeki güvenlik kamerası görüntüleri de toplanarak incelemeye alındı.<br>İcilli Köyü Muhtarı Ahmet Çoban, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Tüm ekipler sahada yoğun olarak çalışıyor ve arıyorlar. Biz de takip ediyoruz. Devletimizin tüm kurumları burada. Arama köpekleri de yer alıyor. Şu an bir şey bulunamadı ama inşallah İkranur sağ salim bulunur ve ailesine teslim edilir" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-06-30 13:03:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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