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<br>Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Giresun <br>2020-06-30 14:35:18<br>

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