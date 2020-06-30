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Kayıp İkranur dere yatağında ölü bulundu

DHA

GİRESUN, (DHA)GİRESUN'un Bulancak ilçesinde 4 gündür aranan İkranur Türsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Acı haberi AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı.  AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.DHA-Genel...

Kayıp İkranur dere yatağında ölü bulundu

<br>GİRESUN, (DHA)GİRESUN'un Bulancak ilçesinde 4 gündür aranan İkranur Türsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Acı haberi AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.<br>Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı.  AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Giresun GİRESUN-DHA<br>2020-06-30 14:42:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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