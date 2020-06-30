Kayıp İkranur dere yatağında ölü bulundu

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<br>GİRESUN, (DHA)GİRESUN'un Bulancak ilçesinde 4 gündür aranan İkranur Türsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Acı haberi AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.<br>Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı. AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Giresun GİRESUN-DHA<br>2020-06-30 14:42:53<br>

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