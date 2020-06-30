Kayıp İkranur, dere yatağında ölü bulundu (2)

<br>EVİNDEN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU<br>Giresun´un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi´nin cansız bedeni, yapılan aramalar sonucu eve yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulundu. Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu derede, savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, detaylı araştırma yaptı. Jandarma ekipleri ise alana kimseyi yaklaştırmadı.<br>BABASI KOŞARAK GELDİ<br>İkranur'un cesedinin bulunduğu haberinin alınmasının ardından arama çalışmalarına katılanlar, hemen olay yerine geldi. Kızının cansız bedenine ulaşıldığı haberini alan baba Serdar Tirsi ise bölgeye koşarak geldi. Görevlilerin girişine izin vermediği acılı baba, ısrar edince olay yerine alındı. İkranur´un cansız bedeni, daha sonra ambulansla Giresun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. <br>KAYMAKAM: O BÖLGEDE 2 GÜNDÜR ÇOK ARAMA YAPILDI<br>Olay yerine gelen Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, İkranur´u sağ salim ailesine teslim etmek istediklerini ancak cansız bedeniyle dere yatağında karşılaştıklarını belirterek, "Savcılığımız marifetiyle çok yönlü soruşturma yürütülüyor. O bölgede 2 gündür çok arama çalışması yapıldı. Şu an söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametini etkileyebilir. Dere yatağında bulundu, tüm ekiplerimiz iş birliği içinde çalışma yaptı. İkranur´un cansız bedeni suyun içindeydi ancak su derinliği fazla değil" dedi.<br>İkranur Tirsi'nin akrabası olan Arslan Tirsi de cansız bedeninin bulunduğu yer ile küçük çocuğun kaybolduğu yer arasında yaklaşık 5 kilometre mesafe bulunduğunu belirterek, "İkranur'un kaybolduğu nokta ile bulunduğu yer arası 5 kilometre. Derenin karşısındaki tepenin üst tarafındaki düzlük çocuğun evinin olduğu bölge. İkranur'un kaybolduğu akşam aramalara ben de katılmıştım. Bu kısmın üst taraflarını o zaman taramıştık. Çok üzgünüm. İnşallah cinayet değildir, başka türlü şeyler düşünmek istemiyorum" dedi. Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/GİRESUN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-06-30 17:07:14<br>

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