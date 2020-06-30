Kayıp İkranur, dere yatağında ölü bulundu (3)

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<br>GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN İKRANUR AÇIKLAMASI<br>Giresun Valiliği'nden arama çalışmaları sırasında dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. 170 personelin aradığı küçük kızın cansız bedenine ulaşıldığının belirtildiği açıklamada, "İkranur Tirsi kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 km (Kuşbakışı 1 km) uzaklıkla incirli mevkiinde dere içerisinde arama ekiplerince bulunmuş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması temennisiyle minik kızımıza Allah´tan rahmet, acılı aileye sabır ve başsağlığı dileriz" denildi. DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU<br>2020-06-30 18:15:29<br>

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