TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Bursaspor: 1

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TFF 1. Lig’in 31. haftasında Giresunspor , sahasında karşılaştığı Bursaspor’a 10'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

7. dakikada Bursaspor’da Burak Kapacak orta sahadan topu ceza sahasına kadar getirerek pasını Tayfur’a verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfur'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

18. dakikada Bursaspor’da ceza yayı üzerinden Özer’in sert şutunu kaleci Adriano uzaklaştırdı.

20. dakikada Burak Kapacak köşe vuruşunu kullandı. Karambolde topu önünde bulan Mamadou topu auta yolladı.

28. dakikada Giresunspor’da Milinkovic topu ceza sahasındaki Veysel’e gönderdi. Veysel kaleye doğru şutunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.

34. dakikada Burak Kapacak’ın hatalı pasını alan Rusescu, topu soldan gelen Milinkovic’e verdi. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşu az farkla direğin üstünden auta gitti.

43. dakikada Bursapsor rakip kaleye baskı kurarak kaleyi zorladı. Traore’nin çektiği şut kaleci Adriano’dan döndü.

46. dakikada Bursaspor’da sağ kanattan gelen topu Traore kafayla kale sahasına indirdi. Özer Hurmacı gelen topu kaleciye yolladı. Kaleci Adriano’dan dönen topu Özer Hurmacı ağlarla buluşturdu. 01

76. dakikada Bursaspor’da ceza sahasına kadar gelen Traore topu az farkla kalenin dışına yolladı.



Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Soner Maraş xx, Hakan Karabalçık xx

Giresunspor: Adriano xx, Numan xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Güven x, Mehmet Taş xx, Rusescu xx, Ahmet İlhan xx (Özgür dk. 70 xx), Marco xx (Tanase dk. 82 ?), Murat xx, Rodrigues Da Silva (Muhayer dk. 77 x), Veysel Karani xx (Dell Valle dk. 46 x)

Yedekler: Metin, Berkan, Alpay, İshak, Muhammed Himmet Ertürk, Ertuğrul

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Bursaspor: Çağlar xx, Onur xx, Burak Kapacak xx, Kubilay (Emirhan dk. 82 ?), Özer xx (Ali dk. 81 ?), Abdullahi xx, Aykut xx, Serdar xx (Abdou Razack Traore dk. 26 xx), Burak Altıparmak xx (Sedat dk. 66 x), Mamadou xx, Tayfur xx

Yedekler: Emrullah, Cüneyt, Ramazan, Recep, Selçuk, İsmail

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Özer Hurmacı (dk. 46) (Bursaspor)

Kırmızı Kartlar: Mehmet Güven (dk. 90), Muhayer (dk. 90+ 4)(Giresunspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Taş, Muhammed Bayır (Giresunspor) Burak Kapacak, Aykut Akgün, Kubilay Kanatsızkuş, Tayfur, Çağlar (Bursaspor)

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