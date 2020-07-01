Giresunspor - Bursaspor maçının ardından Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: "Önemli olan 3 puanı almaktı" Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "12 günde 4 maçı üst düzey takım bile oynayamaz"

TFF 1. Ligin 31. haftasında Giresunspor evinde konuk ettiği Bursaspor'a 01'lik skor ile mağlup oldu. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, önemli olanın maçı kazanmak olduğunu belirterek, "44 puanda playoff mücadelesi veren ve son haftalarda iyi görüntü veren bir Giresunspordu. Biz de geldik, istediğimizi aldık. İlk devre özellikle pozisyonlara veya galibiyete yakın taraf bizdik. Baskılı oynamaya çalıştık. Pozisyon üretmeye çalıştık ve pozisyonlarımız da vardı. İkinci devrede çok iyi mücadele verdiğimizi söyleyebilirim. Özer gerçekten çok iyi oynadı. Onu da gölüyle süsledi. Bu zorlu süreçte çok fazla zamanımız yok, makas gittikçe daralıyor. Önemli olan burada 3 puan almak. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Hafta sonu içeride oynayacağımız ciddi zorlu bir Altınordu müsabakası var. Bugün bu 3 puan için seviniyoruz ama bundan sonra da konsantremiz yüzde yüz önümüzdeki müsabaka için" ifadelerini kullandı.



Hakan Kutlu: "Şansımız devam ettikçe kovalayacağız"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise 12 günde 4 maç oynadıklarını belirterek, "İkinci yarı oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yaptı. 3, 4 tane net pozisyonlar var, penaltı pozisyonları var. Rakibimizde bazı oyuncular atılması gerekirken atılmayan oyuncuları var. Ama şöyle bir şey var. 12 günde 4. maçını oynamaya mahkum edilmiş bir takım var. Dünyanın en üst düzey takımları, en üst düzey sporcuları bile 12 günde 4 maça hiçbir zaman çıkmamışlar. Biz bunları gerekçeli olarak federasyonumuza ilk fikstür açıklandığında sunduk ama nedense bir türlü maç periyodunu düzenlemeye gitmediler. Çünkü biz 4. maçımızı oynuyoruz. Bursaspor 3. maçını oynuyor. Biz 1 gün daha fazla dinlenseydik çünkü 4'üncü maçımıza çıkıyoruz. Çok anlamsız bir şey. Ben maçtan önce de söyledim. Oyuncularımıza bunu yansıtmamaya çalıştık ama oyuncularım buna rağmen ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. İtiraz etmesek bu periyodu gerekçeli olarak önlerine sunmasak, bir yanlışlık oldu diyeceğim ama maç periyodunu değiştirmemelerine anlam veremiyorum. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Biz de sonuna kadar dediğim gibi matematiksel şansımız devam ettikçe kovalayacağız" açıklamalarında bulundu.

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