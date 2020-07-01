İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor

<br>Şükrü ÜÇÜNCÜYaprak KOÇERNedim KOVANHüseyin KALAY/BULANCAK (Giresun), (DHA) GİRESUN´un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi´nin (7) ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak.<br>İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede, cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince 2 çocuk da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur´un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde dün cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. <br>ÇOKLU ORGAN İNCELEMESİ YAPILACAK<br>İkranur Tirsi´nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı´nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur´un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesine alınacak. Bu yöntemle küçük kızın nasıl öldüğü ortaya çıkarılacak. Soruşturmada kızın dereye düşerek, öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri de titizlikle araştırılıyor.<br>ACILI BABAANNE: EVDEN UZAĞA KORKAR, GİTMEZDİ<br>İkranur'un acılı babaannesi Nihal Tirsi, torununun kaçırılıp, öldürüldüğünü iddia ederek, faillerinin bulunmasını istedi. Tirsi, "Kesinlikle o kadar uzağa kendisi gitmedi, korkuyordu, gitmezdi. O bahçenin içine aşağı niye gitsin ki? Oraya kadar nasıl inecek? Gitme şansı yok. Hayvanımız bahçede otlardı, onlar da oralarda oynardı. Akşam hayvanlar harmana çıkıyordu, alıp geliyordu amcalarıyla halalarıyla. Harmana oynamaya gidiyordu. Derenin olduğu yere uzağa gitmiyordu. Kapılarda evin yanında oynuyordu. Evin yakınından öteye bile geçmezdi. Çocuğumu kaçırdılar, götürdüler, 3 gün sakladılar, öldürüp bıraktılar" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Yaprak KOÇER-Nedim KOVAN-Hüseyin KALAY<br>2020-07-01 11:22:34<br>

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