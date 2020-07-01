İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor (2)

<br>EN SEVDİĞİ KIYAFETİ TABUTUNUN ÜZERİNE KONDU<br>Giresun´un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi´nin (7) cenazesi babaannesinin evine getirildi. Anne Nazlı ve baba Serdar Tirsi çifti de tabutun başına gelerek kızları için gözyaşı döktü. İkranur´un tabutunun üzerine hayattayken en sevdiği gelinlik modeli verilen kıyafeti kondu, güller döküldü. Küçük kızdan geriye ise gelinlik kıyafetini giydiği fotoğrafları kaldı. <br>Yaprak KOÇER-Neidm KOVAN-Hüseyin KALAY-GİRESUN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Giresun / Bulancak Yaprak KOÇER-Nedim KOVAN-Hüseyin KALAY<br>2020-07-01 13:23:14<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.