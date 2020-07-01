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İkra Nur’a son veda Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün kılanan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İkra Nur’a son veda Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün son yolculuğuna uğurlandı

Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün kılanan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morgunda tutulan küçük kızın tabutu öğle saatlerinde İcilli köyü Kıran mahallesindeki evine getirildi. Buradan daha sonra küçük kızın cenazesi namaz için İcilli Köyü Camisi’ne getirildi. Köy camisinde saat 15.00’da sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, küçük kızın babası Serdar Tirsi ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Acılı babaya Vali Enver Ünlü taziyede bulunurken, cenaze namazının ardından küçük kız Kıran mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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