İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor (4)

'Anneannem ve ben'

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<br>SIRASINA ÇİÇEKLER BIRAKILDI<br>Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli Köyü'nde kayıp olarak aranırken dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin okuduğu İcilli İlkokulu'nda küçük çocuğun 1-A sınıfındaki sırasının üzerine çiçekler bırakıldı. Öğretmenleri ve okul idaresi tarafından Tirsi'nin sırasının üzerine fotoğrafı ile üzerinde 'Melek yüzlü kızımız, seni asla unutmayacağız' yazılı not bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Giresun / Bulancak Yaprak KOÇER-Nedim KOVAN-Hüseyin KALAY<br>2020-07-01 17:32:40<br>

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