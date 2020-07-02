Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Karaağaç köyünde karantina başlatıldı

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Karaağaç köyünde Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 mahalle karantinaya alınırken, merkezde bulunan 6 hanenin ise izolasyona tabii tutulmasına karar verildi.

Bulancak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yaptığı toplantıda, son günlerde koronavirüs vakalarının artması üzerine Bulancak’a bağlı Karaağaç Köyünde bulunan Merkez ve Güzere mahallelerinde karantina uygulanmasına karar verdi. Mahallelere giriş ve çıkışlar ikinci bir karara kadar yasaklandı.

Hıfzıssıhha Kurulu aynı toplantıda, Bulancak merkeze bağlı Sanayi mahallesinde 2, Pazarsuyu Köyünde 3 ve İhsaniye mahallesinde 1 hanede izolasyon tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Belirtilen hanelerde apartman giriş çıkışlarının apartman yöneticileri,mahalle muhtarları ve kolluk birimler tarafından yapılacağı belirtildi.

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