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Köy, İkranur için didik didik aranıyor

DHA

Selçuk BAŞAR/BULANCAK (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi´nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri köyde boş evler ve patika yollarda delil araması yapıyor. İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede, cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar...

Köy, İkranur için didik didik aranıyor

<br>Selçuk BAŞAR/BULANCAK (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi´nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri köyde boş evler ve patika yollarda delil araması yapıyor.<br>İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede, cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince 2 çocuk durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur´un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde salı günü cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. <br>DELİL ARANIYOR<br>İkranur Tirsi´nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı´nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarını sürdürüyor. Küçük kızın kaybolduğu ev ile cansız bedeninin bulunduğu kuş uçuşu 1 kilometre olan 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi civarında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, boş evlere girerek olası delil araması gerçekleştiriyor. Ekipler olay mahalline yakın patika yolları da tarıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Selçuk BAŞAR<br>2020-07-03 12:31:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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