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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatlılardan keklere, milkshake’den limonataya kadar birçok lezzet ısırgan ile birleştirilerek farklı tatlar ortaya çıkarıldı

İHA

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) desteklediği Karadeniz bölgesinde ısırgan tarımının yaygınlaştırılması projesi kapsamında Giresun'da, yöresel lezzetlerin ve dünya mutfağından bazı yemeklerin ısırganla birleştirilmesi etkinliği düzenlendi. Tatlılardan keklere, Milkshake'ten limonataya kadar birçok lezzet ısırgan ile birleştirilerek farklı tatlar ortaya çıkarıldı.

Tatlılardan keklere, milkshake’den limonataya kadar birçok lezzet ısırgan ile birleştirilerek farklı tatlar ortaya çıkarıldı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) desteklediği Karadeniz bölgesinde ısırgan tarımının yaygınlaştırılması projesi kapsamında Giresun’da, yöresel lezzetlerin ve dünya mutfağından bazı yemeklerin ısırganla birleştirilmesi etkinliği düzenlendi. Tatlılardan keklere, Milkshake’ten limonataya kadar birçok lezzet ısırgan ile birleştirilerek farklı tatlar ortaya çıkarıldı.
DOKAP’ın destekleri ve Giresun Üniversitesi ile 19 Mayıs Üniversitesi’nin işbirliğiyle Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen etkinlikte ısırgan ile yapılan yöresel lezzetler ve dünya mutfağındaki bazı lezzetler sergilendi.
Isırgan yemekleri etkinliğine katılan Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, “Bize düşen ısırganın pazarlanması, sanayiye katılması ve çiftçimizin, vatandaşımızın gelir elde etmesi için imkanları sağlamak olmalıdır. Burada birbirinden güzel ürünler ortaya çıkarılmış. Bunu gastronomi turizminde de kullanabiliriz. İnanıyorum ki İstanbul’a, Ege’ye, Akdeniz’e de tanıttığımız zaman hem şehrimize bir katma değeri olacak hem de vatandaşımız kazanacak ve Giresun fındığın yanı sıra ısırganıyla da marka olabilir. Giresun Valiliği olarak her türlü desteği sağlayacağız” dedi.
Isırganı en çok kullanan, bilen ve tüketen ilin Giresun olduğunu söyleyen Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ise "Biz üniversite olarak ısırgana destek vereceğiz, kaynak ayıracağız. Üniversite olarak yakın bir zamanda ısırgan ve lifli ürünlerle ilgili bir merkez kurmayı düşünüyoruz. Bu noktada Yüksek Öğretim Kurumu’na ısırgan ile ilgili bir araştırma merkezi kurma konusunda bir teklif sunmayı düşünüyoruz. Henüz formatı tam belirleyemedik. Bu konuda istişare ediyoruz. İstişarelerimiz bittiğinde harekete geçeceğiz” dedi.
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, ısırganın kullanım alanının çok geniş olduğunu belirterek “Isırgan öldürülmesi gereken, zehir atılması gereken bir bitki değildir. Yapılan araştırmalarda Karadeniz bölgesindeki hastalıkların temel sebebinde ısırgan ilacı olarak bize yutturulan ısırgan ilacının içeriğindeki zehirlerden kaynaklanmaktadır. Tıp Fakültelerinde yazılan makalelerin yüzde 70’i ısırganla ilgilidir. Kimya, kozmetik, otomotiv, savunma ve tekstil sanayisinde ile gastronomi gibi çok geniş bir alanda kullanılıyor. Pamuğun olmadığı ülkelerde Almanya, Fransa gibi ülkelerde sentetik lifler çıkmadan önce ısırgan doğal lif olarak kullanılıyordu” ifadelerini kullandı.
Giresun’da halk arasında yaygın olarak tüketilen ısırganın bu etkinlikte birlikte Giresun’un tanıtımına büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor. Giresun’da faaliyet gösteren restoran işletmecilerinden seçilen 12 kursiyer, Uygulama Oteli’nde gördükleri kurs ile ısırgan ile yemek, tatlı ve birçok lezzetin hazırlanışını öğrendiler. Kursiyerler öğrendikleri bu lezzetleri kendi işletmelerinde menülere ekleyerek ısırganın yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaklar.

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