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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2

DHA

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) -  STAT: Atatürk Stadı HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Oğuz Kağan Çalışır (xxx), Murat Altan (xxx) GİRESUNSPOR: Metin (x), Murat Akça (x), Numan (x), Ahmet Kesim (x) (Dk. 59 Berkan x), Veysel Karani (xx) (Dk. 84 Alpay), Mehmet Taş (xx), Renan (xx), Ahmet İlhan (x) (Dk. 46 Muhammed Himmet x), Milinkovic (x) (Dk. 69 Tanase x), Del Valle (xx), Rusescu (x) (Dk. 69 Özgür Can x) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: İbrahim Sehic (xx), Murat Uçar (xxx), Hasan Hatipoğlu (xxx) (Dk. 87 Aykut), Osman (xxx), Mücahit (xx), Emrah (xx) (Dk. 66 Cenk Ahmet x), İbrahim (xx),...

Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2

<br>Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - <br>STAT: Atatürk Stadı<br>HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Oğuz Kağan Çalışır (xxx), Murat Altan (xxx)<br>GİRESUNSPOR: Metin (x), Murat Akça (x), Numan (x), Ahmet Kesim (x) (Dk. 59 Berkan x), Veysel Karani (xx) (Dk. 84 Alpay), Mehmet Taş (xx), Renan (xx), Ahmet İlhan (x) (Dk. 46 Muhammed Himmet x), Milinkovic (x) (Dk. 69 Tanase x), Del Valle (xx), Rusescu (x) (Dk. 69 Özgür Can x)<br>BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: İbrahim Sehic (xx), Murat Uçar (xxx), Hasan Hatipoğlu (xxx) (Dk. 87 Aykut), Osman (xxx), Mücahit (xx), Emrah (xx) (Dk. 66 Cenk Ahmet x), İbrahim (xx), Jasmin Scuk (xx), Hamroun (xxx) (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu x), Obertan (xx), Ömer (xx) (Dk. 66 Oltan x)<br>SARI KARTLAR: Murat Akça, Numan, Berkan (Giresunspor) Hamroun, Oltan (BB Erzurumspor)<br>GOLLER: Dk.3 Hamroun, Dk.41 Emrah (BB Erzurumspor)<br>TFF 1´inci Lig'in 32'nci haftasında Giresunspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 mağlup oldu. <br>3´üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hamroun, ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.<br>10´uncu dakikada Milinkovic´in kullandığı serbest atışta arka direkte boş pozisyonda Renan ve Rusescu topa dokunamadı.<br>20´nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hamroun, kaleye paralel gönderdiği meşin yuvarlağa kimse dokunamadı.<br>26´ncı dakikada orta sahadan topu kapan Del Valle, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasında girdi. Geriye çıkardığı pasında Milinkovic topun gelişine vurdu ancak top kaleci Sehic´te kaldı.<br>39´uncu dakikada Del Valle, Erzurumsporlu 3 oyuncuyla birlikte ceza girdi, ancak dengesini kaybetti ve top auta gitti.<br>41´inci dakikada gelişen Erzurumspor kontratağında Ömer Şişmanoğlu´nun pasını alan Emrah Başsan, kalecinin üstünden fileleri havalandırdı: 0-2.<br>44´üncü dakikada ceza sahası üstünde topla buluşan Del Valle´nin sert şutunu kaleci Sehic iki hamlede kontrol etti.<br>47´nci dakikada Mehmet Taş´ın ceza sahası içerisine ortasında topla buluşan Himmet´in aşırtması üstten auta gitti.<br>50´nci dakikada ceza sahası dışında Milinkovic´in sert şutunda top savunmaya ve direğe çarparak kornere gitti.<br>59´uncu dakikada Milinkovic´in pasını alan Veysel, topu kalenin üzerinden auta attı.<br>73´üncü dakikada Dell Valle orta sahadan kaleye kadar getirdiği topu rakip oyuncularla girdiği mücadelede auta çıkardı.<br>Karşılaşma 2-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.<br>DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU<br>2020-07-05 20:17:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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