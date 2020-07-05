Giresunspor - BB Erzurumspor maçının ardından Teknik Direktör Kutlu: "Takım olarak ilk 6'ya girebilmenin heyecanını yaşadık ama olmadı" Teknik Direktör Özdilek: "Kalan son iki maçımızı kazanıp neticeye odaklanacağız"

TFF 1. Ligin 32. haftasında Giresunspor, evinde konuk ettiği BB Erzurumspor'a 20'lık skorla mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Giresunspor'un playoff şansı sona erdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Öncelikle bütün camiaya geçmiş olsun diyorum. Çünkü ligin bitmesine iki hafta kala hedefsiz bir takım olarak devam edeceğiz. Bugünkü oyuna gelecek olursak ortaya koyulacak bir oyun var. Girdiğimiz gol pozisyonları var. Rakibimize vermediğimiz pozisyonlar var. Ama skor 20 olunca kimseye çok fazla bir şey anlatamazsın. Ama göreve geldiğimiz 5. haftada 1 puanla ligin dibinde olan takımlar şu an küme düşmeyi garantilerken biz geldiğimizde üstümüzde olan takımlar düşmemek için uğraşırlarken biz ise oyuncular, başkan, camia hep birlikte birleşerek ligin son haftalarına kadar playoff heyecanı yaşadık. Yapabilir miydik tabii yapabilirdik. Ama buraya kadar getirebildik. Oyuncu grubuna teşekkür etmek gerekir. Büyük sıkıntılar yaşadılar. Bu sıkıntıların içinden çıkıp ilk 6'ya girme heyecanını yaşadık. Ama dediğim gibi eksileri azaltıp artıları çoğaltıp inşallah önümüzdeki sezonlarda biz yönetim kurulumuza raporumuzu veririz. Başarıyı kovalayan hak ettiği yere gelen bir takım olur. Herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



B.B. Erzurumspor cephesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise, "Biliyorsunuz son maçı 4 gün önce Adana Demirspor'a kaybetmiştik. Dolayısıyla tekrar lige tutunma ve iddiamızı sürdürme adına bu maçı kazanmak çok önemliydi. Rakibimiz tabi puan sıralaması olarak playoff iddiası anlamında biraz geride kaldı ama çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Başında da genç dinamik bir hoca olan Hakan hoca var. Belki playoff'ta zorlayabilirlerdi ama erken koptular diye düşünüyorum. Kendi açımızdan da tabi oyunun sonuna kadar hükmetmek, golleri aslında çok doğru zamanda doğru şekilde hızlı atakla bulmak o anlamda sevindirici oldu. 10'dan sonra daha dengeli bir oyun oldu. Her iki takımı da şu yönden tebrik ediyorum. Sıcaklığın yüksek, nem oranının çok yüksek olduğu bir ortamda iki takımda futbolun içinde kalmaya çalıştılar ve mücadele ettiler. Ama biz kendi açımızdan kazanıp bir sonraki haftaya en azından iddiamızı güçlü bir şekilde devam ettirme adına önemliydi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde iki tane final maçı kaldı. Altay ve Ümraniye bu maçları da kazanıp olacak neticeye bakacağız" ifadelerine yer verdi.

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